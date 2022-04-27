Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler arama motorlarında Real Madrid - Manchester City maçını araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:30
Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıkayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Karnı burnunda Ece Ronay’dan Rihanna özentisi yorumuna sert çıkış! “Evet yakında sütyenle gezeceğim”
9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Cinsel ilişki programı yapacağım"
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...
Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz"
TİLAVET SECDESİ NEDİR?
İstanbul bayram namazı saat kaçta?
Sakal-ı Şerif müjdesi verildi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta? 14:14
Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! 14:10
Bayern Münih - Barcelona Lassa maçı saat kaçta? Bayern Münih - Barcelona Lassa maçı saat kaçta? 14:08
5 gollü müthiş maçta kazanan Ulsan Hyundai! 5 gollü müthiş maçta kazanan Ulsan Hyundai! 14:06
Real Madrid - Manchester City maço saat Real Madrid - Manchester City maço saat 13:45
İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü 13:35
Daha Eski
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! 13:19
Ancelotti'den Rüdiger hakkında açıklama! Ancelotti'den Rüdiger hakkında açıklama! 13:00
Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı 12:59
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." 12:34
Bologna - Inter maçı saat kaçta? Bologna - Inter maçı saat kaçta? 12:29
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... 12:27