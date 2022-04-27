LIVERPOOL VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Jurgen Klopp ve Unai Emery'nin yönetimindeki 2 güçlü ekip karşı karşıya gelecek. Liverpool ile Villarreal Anfield Road Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal maçı 27 Nisan Çarşamba 22:00'de Exxen'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma

FIRMINO'NUN SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Liverpool'da Firmino'nun sakatlığı sebebiyle Villarreal'e karşı forma giyemeyecek olması Jurgen Klopp'u düşündürüyor. Firmino'nun yerine Diaz'ın veya Origi'nin oynaması bekleniyor.