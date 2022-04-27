LIVERPOOL VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Jurgen Klopp ve Unai Emery'nin yönetimindeki 2 güçlü ekip karşı karşıya geliyor. Liverpool ile Villarreal Anfield Road'da kozlarını paylaşıyor.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal maçı 27 Nisan Çarşamba 22:00'de Exxen ve TV 8.5'ta canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma