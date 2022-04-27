Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi LIVERPOOL VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

LIVERPOOL VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Liverpool ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Anfield Road'da oynanan kritik müsabakanın sonucu merakla bekleniyor. İki takım da en avantajlı skoru elde etmek ve rövanş maçının ardından adını finale yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta başladı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:44
LIVERPOOL VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Jurgen Klopp ve Unai Emery'nin yönetimindeki 2 güçlü ekip karşı karşıya geliyor. Liverpool ile Villarreal Anfield Road'da kozlarını paylaşıyor.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal maçı 27 Nisan Çarşamba 22:00'de Exxen ve TV 8.5'ta canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma

DİĞER
‘Mezara tek başıma…’ Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya gündem oldu!
Yer: Sakarya Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!
Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri
Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool-Villarreal | CANLI
Real Madrid - Manchester City maço saat
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (27 Nisan)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Adana'da lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde buluştu!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! 21:59
Liverpool-Villarreal | CANLI Liverpool-Villarreal | CANLI 21:54
Fırtına Antalyaspor'a hazırlanıyor! Şampiyonluk... Fırtına Antalyaspor'a hazırlanıyor! Şampiyonluk... 21:50
Udinese deplasmanda farklı kazandı! Udinese deplasmanda farklı kazandı! 21:47
Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... 21:43
Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri 20:28
Daha Eski
Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... 19:41
G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu 19:37
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... 19:28
Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! 19:25
Ali Sürmen'den taraftara çağrı! Ali Sürmen'den taraftara çağrı! 18:47
Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! 18:46