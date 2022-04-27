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LIVERPOOL VILLARREAL CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanyol ekibi Villarreal karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:14
LIVERPOOL VILLARREAL CANLI İZLE 🔥 | Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Jurgen Klopp ve Unai Emery'nin yönetimindeki 2 güçlü ekip karşı karşıya gelecek. Liverpool ile Villarreal Anfield Road Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal maçı 27 Nisan Çarşamba 22:00'de Exxen'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma

FIRMINO'NUN SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Liverpool'da Firmino'nun sakatlığı sebebiyle Villarreal'e karşı forma giyemeyecek olması Jurgen Klopp'u düşündürüyor. Firmino'nun yerine Diaz'ın veya Origi'nin oynaması bekleniyor.

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