Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ile Chelsea'yi kupa dışına iten Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MANCHESTER CITY-REAL MADRID İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo, Benzema
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN ve TV8,5'TAN canlı yayınlanıyor.
M. CITY'NİN YARI FİNAL YOLU
A Grubu'nu lider bitiren Manchester City son 16 turunda Sporting'i ve çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i eleyerek yarı finale kaldı.
REAL MADRID'İN YARI FİNAL YOLU
Real Madrid ilk turda yer aldığı D Grubu'nu lider bitirirken, son 16 turunda PSG'yi, çeyrek finalde ise Chelsea'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.