Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE

Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Kupanın iki favorisi Manchester City ile Real Madrid, yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Manchester City Real Madrid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 23:00
Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid'i eleyen Manchester City ile Chelsea'yi kupa dışına iten Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...


MANCHESTER CITY-REAL MADRID İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo, Benzema

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN ve TV8,5'TAN canlı yayınlanıyor.

M. CITY'NİN YARI FİNAL YOLU

A Grubu'nu lider bitiren Manchester City son 16 turunda Sporting'i ve çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i eleyerek yarı finale kaldı.

REAL MADRID'İN YARI FİNAL YOLU

Real Madrid ilk turda yer aldığı D Grubu'nu lider bitirirken, son 16 turunda PSG'yi, çeyrek finalde ise Chelsea'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

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