Liverpool - Benfica Lisbon | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool - Benfica Lisbon kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
LIVERPOOL - BENFICA LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Liverpool - Benfica Lisbon maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor. Maçı Serdar Gözübüyük yönetiyor.
LIVERPOOL - BENFICA İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Milner, Keita, Henderson, Luis Diaz, Firmino, Jota
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Goncalves, Everton, Nunez