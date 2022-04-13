Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Benfica Lisbon | CANLI

Liverpool - Benfica Lisbon | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Liverpool - Benfica Lisbon karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 21:59
Liverpool - Benfica Lisbon | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool - Benfica Lisbon kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LIVERPOOL - BENFICA LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Liverpool - Benfica Lisbon maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor. Maçı Serdar Gözübüyük yönetiyor.

LIVERPOOL - BENFICA İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Milner, Keita, Henderson, Luis Diaz, Firmino, Jota

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Goncalves, Everton, Nunez

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