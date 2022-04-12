Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 09:41
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz

DİĞER
Son dakika: 'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı yapılmıştı! Tuğba Özerk'i sevindiren haber! 7 yıldır peşinde olan sapığı hapsi boyladı!
Serenay Sarıkaya ile havuz pozları sonrası 'mahrem görüntülerimizi çektiler' diyerek savcılığa koşmuştu Cem Yılmaz... Mahkemeden karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor