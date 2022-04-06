Villarreal-Bayern Münih maçı CANLI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürüyor. Çeyrek final mücadelesinde Villarreal sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

VILLARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'da çalan Villarreal-Bayern Münih maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.

VILLARREAL-BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski