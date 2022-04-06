Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal-Bayern Münih maçı CANLI

Villarreal-Bayern Münih maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol temsilcisi Villarreal, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:58
Villarreal-Bayern Münih maçı CANLI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürüyor. Çeyrek final mücadelesinde Villarreal sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

VILLARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 22.00'da çalan Villarreal-Bayern Münih maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.

VILLARREAL-BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

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