Manchester City - Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden Manchester City sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor.

Guardiola'nın öğrencileri ilk maçta avantajlı skor elde etmek isterken, Simeone'nin öğrencileri ise ikinci bir Manchester takımını elemenin peşinde.

Dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID İLK 11'LER:

Manchester City: Ederson, Stones, Ake, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling

Atletico Madrid: Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Vrsaljko, Lodi, Kondogbia, Llorente, Koke, Felix, Griezmann

📺MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Atletico Madrid arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

M. CITY'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

Manchester City son 16 turunda Sporting ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 5-0 ve 0-0'lık skorlarla Portekiz temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.

A. MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU

Atletico Madrid son 16 turunda Manchester United ile kozlarını paylaştı. İspanyol temsilcisi 1-1 ve 1-0'lık sonuçlarla İngiliz ekibini eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.