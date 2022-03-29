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Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

Son dakika spor haberi: UEFA kulüp organizasyonlarında devrim niteliğinde kararlar alınması gündeme geldi. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak format değişikliğine, Avrupa Kulüpler Birliği'nin destek verdiği belirtildi. Öte yandan harcama limitlerinde de bazı değişiklikler yaşanacağı bildirildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:53
Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki gün süren 27. ECA Genel Kurulu'nda, ekonomik istikrar, UEFA organizasyonlarının formatında yapılacak değişiklikler ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının futbola yansımaları konularında görüşmeler yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

Açıklamada, harcama kontrolü ve mali sürdürülebilirliği esas alan, ECA'nın da belirlenmesinde önemli rol oynadığı yürürlüğe girmesi planlanan fair play kurallarına, tam destek verileceği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

Avrupa basınında son dönemde yer alan haberlere göre UEFA'nın, kulüpler arasındaki ekonomik farklılıkları dengeleyebilmek adına harcama limitlerini her yıl kademeli olarak düşürmeyi planladığı iddia ediliyor. Finansal fair play uygulamasında yapılacak değişikliklerin ardından kulüplerin ilk olarak yıllık gelirinin yüzde 90'ınını harcamasına izin verilmesi ve zamanla bu oranın yüzde 70'e düşürülmesi bekleniyor. Oyuncu satışından elde edilen gelirin ise bu limite dahil edilmeyeceği öne sürülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YENİ FORMAT
ECA, UEFA kulüp organizasyonlarında 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak format değişikliğine de destek verdiğini belirtti. UEFA tarafından geçen yıl tanıtılan bu formata göre, 32 yerine 36 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki maç sayısı ise 6'dan 10'a yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Artık grup maçları...

Toplantıda alınan kararla, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna'ya, 1 milyon euro maddi destekte bulunulacak. Ukrayna altyapısında yer alan oyuncuların Avrupa'nın diğer takımlarının altyapısına geçmesi için kulüplere de çağrıda bulunuldu.

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