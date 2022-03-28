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Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elenmesi Cristiano Ronaldo'nun dev bir gelirden mahrum kalmasına neden oldu. Portekizli süper yıldızın yaşadığı kayıp ülke basınında da gündem yarattı. 37 yaşındaki futbolcunun hem sponsorluk hem de sözleşmesindeki bonuslar dikkate alındığında maddi anlamda ciddi bir kayıp yaşayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:27
Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

Cristiano Ronaldo hem saha içi hem de saha dışı yaşantısı ile tam bir fenomen. Bu yıl Manchester United ile kötü bir sezon geçiren Portekizli dünya starı, başarısızlığın bedelini maddi açıdan da hissetmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

CRISTIANO RONALDO'DAN DEV KAYIP

Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 37 yaşındaki golcü futbolcu, devler arenasındaki başarısızlığın bedelini ağır ödedi.

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United'ın geçirdiği kötü sezon, Cristiano Ronaldo'nun hem sponsorluk hem de sözleşmesindeki bonuslar üzerinde de kayıplar yaşamasına neden olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

CRISTIANO RONALDO'NUN KAYBI İNGİLTERE'DE DE GÜNDEM OLDU

Kırmızı Şeytanlar'ın Atletico Madrid yenilgisinden sonra, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine de son verdi. Bu yenilgi, Manchester United'ın sezonu kupasız kapatmasına da sebep oldu. İngiltere'de önceden havlu atan dev kulübün tek amacı Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmekti.

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

The Sun'a göre bu kayıp, Cristiano Ronaldo'yu altı milyon euro bonus alma fırsatından da mahrum bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ne vedanın bedeli Cristiano Ronaldo'ya ağır oldu!

RONALDO'NUN MANCHESTER UNITED KARNESİ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması altında bu sezon 33 maçta görev yaptı. 33 karşılaşmada 18 gol ve üç asist yapma başarısı gösteren tecrübeli yıldızın bu başarısı kulübüne kupa getirmeye yetmedi.

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