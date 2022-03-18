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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyen kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 14:27
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanarak çeyrek finale çıkan takımlar belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Münih

Benfica-Liverpool

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City-Atletico Madrid / Chelsea-Real Madrid

Benfica-Liverpool / Villarreal-Bayern Münih

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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