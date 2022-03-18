Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 14:02
CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanarak çeyrek finale çıkan takımlar belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.

Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılıyor.

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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