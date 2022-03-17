Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi...

Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray da Barcelona'yı elemesi durumunda Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimine katılacak. Peki, Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 14:00
Avrupa kupalarında kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi...

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda saat 20.45'te ağırlayacak. Barcelona'yı elemesi durumunda Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 18 Mart Cuma günü TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak.

DİĞER
90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader aldığı kilolarla dikkat çekmişti... Şarkıcı Kader isyan etti: Manda yavrusu ne demek!
Bu da şalvar balığı! 1000 TL'lik balığı kaşla göz arası bakın nasıl çaldılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor