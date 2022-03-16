Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Lille ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:19
Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LILLE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz

Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic

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