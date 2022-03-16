Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LILLE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz

Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic