Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:31
Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Pelligrini; Vlahovic, Morata

Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma

DİĞER
Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona saat kaçta, ne zaman?
Yüzsüz hırsız! Ümraniye'de yanından geçenlere aldırış etmeden merdiven korkuluklarını çaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor