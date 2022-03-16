Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Pelligrini; Vlahovic, Morata

Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma