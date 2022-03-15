Manchester United - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 1-1'in rövanşında Manchester United sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galip ayrılıp çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.







İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Varane, Maguire, Dalot, Telles, McTominay, Fred, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez, Reinaldo, Herrera, Koke, De Paul, Lodi, Llorente, Griezmann, Joao Felix

MANCHESTER UNITED - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele 23.00'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den naklen yayınlanıyor.



