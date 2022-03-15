Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı anlatım

Manchester United - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester United sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. 1-1'in rövanşında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 22:56
Manchester United - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 1-1'in rövanşında Manchester United sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galip ayrılıp çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Varane, Maguire, Dalot, Telles, McTominay, Fred, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez, Reinaldo, Herrera, Koke, De Paul, Lodi, Llorente, Griezmann, Joao Felix

MANCHESTER UNITED - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele 23.00'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'den naklen yayınlanıyor.


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