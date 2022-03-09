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Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

İlk maçı 5-0'lık galibiyetle tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 ikinci maçında Sporting Lizbon'u Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 09:19
Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Sporting Lizbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Sporting Lizbon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling

Sporting Lizbon: Adan; Reis, Coates, Inacio; Porro, Ugarte, Essugo, Vinagre; Sarabia, Slimani, Edwards

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