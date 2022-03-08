Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Bayern MünihSalzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Bayern Münih, 1-1'in rövanşında evinde Salzburg'u ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler arama motorlarında 'Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' gibi araştırmalarda bulunuyor. Bayern Münih - Salzburg maçına dair detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 10:45
Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Devler liginde bugünün öne çıkan maçında Bayern Münih, evinde Salzburg'u ağırlıyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Bayern Münih – Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih – Salzburg maçını takip etmek için tıklayın…

BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih – Salzburg maçı 8 Mart Salı günü 23:00'te EXXEN'de yayınlanacak.

DİĞER
Tottenham, Everton'ı farklı devirdi! Harry Kane, Thierry Henry'yi geride bıraktı
Ecem Uzun'un en mutlu günü! Deniz Şeremetli ile evlilik yolundaki Ecem'in düğün tarihi belli oldu! İşte nişandan kareler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor