Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Salzburg maçı CANLI

Bayern Münih-Salzburg maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun rövanş mücadelesinde Alman devi Bayern Münih sahasında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 22:54
Bayern Münih-Salzburg maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Bayern Münih, 1-1'in rövanşında evinde Salzburg'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - SALZBURG İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski

Salzburg: Köhn, Kristensen, Wöber, Solet, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi

BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'te çalan Bayern Münih – Salzburg maçı EXXEN'de yayınlanıyor.

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