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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşiyor!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş müsabakaları 8 Mart Salı günü başlayacak. 15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 15:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar netleşiyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. 15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

YARIN

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 MART ÇARŞAMBA

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 MART SALI

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 MART ÇARŞAMBA

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

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