UEFA'nın Rus kulüplerini men kararı Türk takımlarını nasıl etkileyecek? Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, savaş sonrası spor müsabakalarında Rusya'ya yönelik yaptırımlar arka arkaya geldi.

THY EuroLeague ve Olimpiyatların ardından, FIFA ve UEFA yetkilileri 28 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantı sonrası Rus takımlarının ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Alınan bu kararın ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların durumu da değişti.

TÜRK TAKIMLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

Şampiyonlar Ligi ön elemesine Süper Lig'den 2 takım katılırken şampiyon takım 3. ön eleme, ikinci sıradaki takım ise 2. ön eleme turundan başlayarak mücadele edecek.

UEFA'nın Rus ekiplerini men kararı sonrası ise Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilecek mi sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

MEN KARARI YETERLİ OLMAYACAK

UEFA'nın men kaararı sonrası Türkiye ülkeler sıralamasında 12.'liğe yükselecek ancak bu durum Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etmesi için yeterli olmayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ETKİ ETMİYOR

Direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alacak olan UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun kendi ligindeki durumu ise Türk takımlarını değil, sıralamada 5. sırada yer alan Fransa'yı ilgilendiriyor.