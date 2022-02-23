Chelsea Lille'i mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki başardı!

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan ve bu yıl da favoriler arasında yer alan Chelsea, son 16 turunun ilk maçında Ligue 1'in son şampiyonu Lille'i ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiliz ekibi, Kai Havertz'in 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Hakim Ziyech yaptı.

Maçın ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlanırken 63. dakikada Christian Pulisic, N'Golo Kante'nin asistinde skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken, Chelsea ilk maçtan avantajla ayrılan taraf oldu.

Chelsea-Lille eşleşmesinin rövanş maçı 16 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

LUKAKU FORMA GİYMEDİ

Geçtiğimiz aylarda Sky Italia'ya verdiği röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilen Romelu Lukaku, Lille ile oynanan maçta forma giymedi. Maça yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, karşılaşmayı süre almadan tamamladı.

Maçtan önce açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan yorgun döndüğü için ilk 11'de olmadığını açıkladı.

Sezon başında Inter'den ayrılarak Chelsea'ye dönen Lukaku, bu sezon 28 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Zenit'i 1-0, Malmö'yü ve Juventus'u 4-0'la geçen Londra ekibi, son 16 turundaki ilk maçta Lille'i 2-0'lık skorla devirdi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iç saha maçında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea, Lille maçının ardından bir ilki başardı.

OPTA verilerine göre Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada üst üste gol yemeden beş galibiyet alan ilk İngiliz takımı oldu.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Chelsea, lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Londra ekibi, pazar günü İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley'de Liverpool ile karşılaşacak.