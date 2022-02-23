Benfica Ajax maçı CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş 'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlayan Ajax, ilk maçta Benfica'ya konuk oluyor.

BENFICA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanan Benfica - Ajax maçı 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BENFICA - AJAX İLK 11'LER:

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Silva, Weigl, Taarabt, Everton, Ramos Nunez

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Anthony, Haller, Tadic