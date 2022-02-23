Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Ajax maçı CANLI

Benfica Ajax maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica, evinde Ajax'ı konuk ediyor. Benfica, E Grubu'nu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada, Barcelona'nın önünde tamamlayarak Son 16'ya yükseldi. Ajax ise Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 22:57 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 23:11
Benfica Ajax maçı CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş 'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlayan Ajax, ilk maçta Benfica'ya konuk oluyor.

BENFICA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanan Benfica - Ajax maçı 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BENFICA - AJAX İLK 11'LER:

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Silva, Weigl, Taarabt, Everton, Ramos Nunez

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Anthony, Haller, Tadic

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