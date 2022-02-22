Kral sahnede

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tuurnda bugün iki karşılaşma oynanacak. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille; Lukaku, Havertz ve Mount gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Chelsea'ye konuk olacak. 23.00'te Stamford Bridge'de başlayacak mücadelede, İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Günün diğer karşılaşmasında ise İspanyol ekibi Villarreal ile İtalyan devi Juventus kapışacak. 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen'den ekranlara gelecek. Devler Ligi'nde heyecan yarın devam edecek. Atletico Madrid-Manchester United ve Benfica-Ajax maçları oynanacak. Son 16'daki ilk maçlar böylece tamamlanacak. Dev karşılaşmaların rövanşları ise 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak.