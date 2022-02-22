UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Chelsea sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Chelsea-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

CHELSEA-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea, Lille'i konuk edecek. 22 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

