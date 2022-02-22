Chelsea - Lille maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Lille karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge oynanan heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
CHELSEA - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Chelsea - Lille maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Silva, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba, David.