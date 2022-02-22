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Chelsea - Lille maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 16 turu ilk maçında Chelsea, sahasında Lille ile kozlarını paylaşıyor. Stamford Bridge oynanan heyecan dolu karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 22:59
Chelsea - Lille maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Chelsea ile Lille karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge oynanan heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CHELSEA - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Chelsea - Lille maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Silva, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba, David.

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