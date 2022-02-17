Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.
Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.
Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.
Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Murati'nin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.