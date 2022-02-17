Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sevilen sunucusu Eva Murati, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla ekranlara dönüş yaptı. PSG-Real Madrid maçını yorumlayan güzel sunucu, programının en çok izlenen 10 kanal arasına girmesini sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:23
Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.

Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.

Ünlü sunucu Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.

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