Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda RB Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:11 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:12
RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Avusturya temsilcisi RB Salzburg ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Salzburg - Bayern Münih maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Red Bull Salzburg: Kohn; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Sucic, Camara, Siewald; Aaronson; Adeyemi, Okafor

Bayern Münih: Ulreich; Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

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