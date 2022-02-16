Inter-Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
INTER - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 23.00'de çalan Inter - Liverpool maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.
INTER - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota