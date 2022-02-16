Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Liverpool maçı CANLI

Inter-Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Inter ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayadığı karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:00
Inter-Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

INTER - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Inter - Liverpool maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

INTER - LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota

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