Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 10:18
Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

PARİS SAINT-GERMAIN-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Şubat Salı günü oynanacak olan Paris Saint-Germain Real Madrid maçının başlama düdüğü 23.00'de çalacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası Ali Şansalan'a olay sözler! "Sen hakem olarak bunu vermiyorsan..."
Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor: Fabrikasyon üretim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor