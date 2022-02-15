Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Paris Saint-Germain-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

PARİS SAINT-GERMAIN-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Şubat Salı günü oynanacak olan Paris Saint-Germain Real Madrid maçının başlama düdüğü 23.00'de çalacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.