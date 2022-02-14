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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte son 16 turu ilk maçlarının programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

16 Şubat Çarşamba:

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

22 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)



Kaynak: AA
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