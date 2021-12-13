UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden çekiliyor...

Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus

Seri Başı olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea

İŞTE EŞLEŞMELER:



KURA ÇEKİMİNDE NE OLDU?



UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük bir yanlışın altına imza atıldı. Daha sonrasında kulüplerden itiraz geldi. UEFA itirazları değerlendirdi ve kura çekiminin tekrarlanmasına karar verdi.

Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.

Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.

UEFA AÇIKLAMA YAPTI!

UEFA'dan yapılan açıklamada "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek" denildi.