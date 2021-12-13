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SON DAKİKA - UEFA'da büyük skandal! Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanıyor

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer alınca ortalık karıştı. UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan bu olay sonrası kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:03
SON DAKİKA - UEFA'da büyük skandal! Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer alınca ortalık karıştı.

UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan bu olay sonrası kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Kura çekimi bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

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