SON DAKİKA - Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmelerden en dikkat çekici ise PSG - Manchester United karşılaşması oldu. Ezeli rakipler Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında rakip oldular.
Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus
Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea
İŞTE EŞLEŞMELER:
Befica - Real Madrid
Manchester City - Villarreal
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting Lizbon - Juventus
PSG - Manchester United
Chelsea - Lille
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.