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SON DAKİKA - Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmelerden en dikkat çekici ise PSG - Manchester United karşılaşması oldu. Ezeli rakipler Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında rakip oldular. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, son şampiyon Chelsea ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in rakibi ise Ajax oldu. İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:39
SON DAKİKA - Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmelerden en dikkat çekici ise PSG - Manchester United karşılaşması oldu. Ezeli rakipler Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında rakip oldular.

Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus

Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea

İŞTE EŞLEŞMELER:

Befica - Real Madrid

Manchester City - Villarreal

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

PSG - Manchester United

Chelsea - Lille

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

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