SON DAKİKA - Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmelerden en dikkat çekici ise PSG - Manchester United karşılaşması oldu. Ezeli rakipler Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında rakip oldular.

Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus

Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea

İŞTE EŞLEŞMELER:

Befica - Real Madrid

Manchester City - Villarreal

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

PSG - Manchester United



Chelsea - Lille

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.