Wolfsburg-Lille maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin formasını giydiği Lille G Grubu son maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg-Lille maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
WOLFSBURG - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels, Lacroix, Guilavogui, Bornauw, Mbabu, Vranckx, Arnold, Otavio, Waldschmidt, Gerhardt, Weghorst
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Mandava, Sanches, Andre, Gudmundsson, Ikone, David, Burak Yılmaz
WOLFSBURG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Wolfsburg-Lille maçı saat 23.00'te başladı ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.