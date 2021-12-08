Şampiyonlar Ligi G Grubunda heyecan son hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Haftanın en önemli maçında Salzburg sahasında Sevilla'yı konuk edecek.
Red Bull Arena'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? sorularının yanıtları araştırıldı.
SALZBURG - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Salzburg - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı, 08.12.2021 Çarşamba bugün saat 23.00'te oynanacak.
SALZBURG - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Salzburg - Sevilla maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.