UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında Manchester United ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın Young Boys'u ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.