Bayern Münih - Barcelona: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Musiala'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Alman devi grubu lider tamamlarken, Katalan ekibi ise 3. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

E grubundaki puan durumu ise şu şekilde;

E GRUBU

1- Bayern Münih: 18 puan

2- Benfica: 8 puan

3- Barcelona: 7 puan

4- Dinamo Kiev: 1 puan