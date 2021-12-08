Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Barcelona: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bayern Münih - Barcelona: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman devi 3-0 kazandı ve grubu lider tamamladı. Barcelona ise Avrupa Ligi'ne düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 00:58
Bayern Münih - Barcelona: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu son hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Musiala'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Alman devi grubu lider tamamlarken, Katalan ekibi ise 3. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

E grubundaki puan durumu ise şu şekilde;

E GRUBU

1- Bayern Münih: 18 puan

2- Benfica: 8 puan

3- Barcelona: 7 puan

4- Dinamo Kiev: 1 puan

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