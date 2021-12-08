Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico 3 golle turladı | Porto - Atletico Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico 3 golle turladı | Porto - Atletico Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubunda heyecan son hafta karşılaşmaları ile devam etti. İspanyol devi Atletico Madrid deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek grubu ikinci tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
Atletico 3 golle turladı | Porto - Atletico Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Antoine Griezmann, 90. dakikada Correa, 90. dakikada Rodrigo de Paul kaydetti. Porto'nun tek golü ise uzatma dakikalarında penaltıdan Sergio Oliveira'dan geldi.

Öte yandan Atletico Madrid'de Yannick Carrasco 67. dakikada, Porto'da ise 70. dakikada Wendell ve 75. dakikada Agustin Marchesin kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, grupta puanını 7'ye yükseltti ve Devler Ligi'nde üst tura yükseldi. Porto ise 4 puanda kaldı ve Avrupa Ligi'ne kaldı.

DİĞER
Son imajıyla Özcan Deniz'e benzetilmişti! Berdan Mardini’den o iddialara cevap gecikmedi!
Bursa'da akılalmaz kaza! Aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor