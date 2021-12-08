UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Gewiss Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATALANTA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın Villarreal'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.