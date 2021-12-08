Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F Grubu son maçında Merih Demiral'lı Atalanta sahasında Villarreal'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 11:33
Atalanta - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Gewiss Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın Villarreal'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.

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