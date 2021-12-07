PSG - Club Brugge maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundan ikinci sırada çıkmayı garantileyen Paris Saint-Germain, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk ediyor.





🗓PSG-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN? 📺SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG'nin Parc des Princes'ta Club Brugge'ü konuk ettiği maç 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.

📋PSG-CLUB BRUGGE MAÇI 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Di Maria

Club Brugge: Mignolet, Hendry, Nsoki, Ricca, Balanta, Vanaken, Rits, Sandara, Mata, Lang, De Ketelaere