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PSG - Club Brugge maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçların heyecanı yaşanıyor. A Grubu'nu ikinci bitirmeyi garantileyen Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk ediyor. Paris Saint-Germain Club Brugge maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 20:44
PSG - Club Brugge maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundan ikinci sırada çıkmayı garantileyen Paris Saint-Germain, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk ediyor.


🗓PSG-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN? 📺SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG'nin Parc des Princes'ta Club Brugge'ü konuk ettiği maç 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.

📋PSG-CLUB BRUGGE MAÇI 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Di Maria

Club Brugge: Mignolet, Hendry, Nsoki, Ricca, Balanta, Vanaken, Rits, Sandara, Mata, Lang, De Ketelaere

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