Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında ağırladığı Manchester City'i Dominik Szoboszlai ve Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Grubu üçüncü bitiren Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 22:51
Leipzig - Manchester City: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig ile Manchester City, Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı.

Alman ekibi, rakibini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'nin tek golü ise 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Öte yandan İngiliz ekibinde Kyle Walker, 82. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Leipzig, grubu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen City ise topladığı 12 puanla son 16'ya kaldı.

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