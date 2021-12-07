Ajax-Sporting Lizbon maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 6. maçında Ajax ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
AJAX - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'de çalan Ajax - Sporting Lizbon maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
AJAX - SPORTING LIZBON İLK 11'LER
Ajax: Pasveer, Schuurs, Alvarez, Blind, Martinez, Mazraoui, Gravenberch, Berghuis, Neres, Haller, Anthony
Sporting Lizbon: Virginia, Matheus, Inacio, Esgaio, Esteves, Neto, Tabata, Nuno Santos, Ugarte, Bragança, Tomas