Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Sporting Lizbon maçı CANLI

Ajax-Sporting Lizbon maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu kapanış mücadelesinde Ajax sahasında Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 22:58
Ajax-Sporting Lizbon maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 6. maçında Ajax ile Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

AJAX - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 23.00'de çalan Ajax - Sporting Lizbon maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

AJAX - SPORTING LIZBON İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Schuurs, Alvarez, Blind, Martinez, Mazraoui, Gravenberch, Berghuis, Neres, Haller, Anthony

Sporting Lizbon: Virginia, Matheus, Inacio, Esgaio, Esteves, Neto, Tabata, Nuno Santos, Ugarte, Bragança, Tomas

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