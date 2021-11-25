Atletico Madrid Milan: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Atletico Madrid, sahasında Milan ile kozlarını paylaştı. Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 87'de Junior Messias kaydetti. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez maça çıkan ve 35 dakika oynayan Messias, takımına önemli bir galibiyet getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanda kalırken, AC Milan da 4 puana yükseldi ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı.

Grupta son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Porto deplasmanına gidecek. AC Milan sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

İŞTE B GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Liverpool: 15

Porto: 5

Atletico Madrid: 4

AC Milan: 4