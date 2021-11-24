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Sporting Lizbon Borussia Dortmund maçı CANLI izle! Sporting Dortmund maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu 5. maçında Sporting Lizbon sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. 6'şar puanı bulunan iki takım için büyük önem taşıyan karşılaşma Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor. Sporting - Borussia Dormund mücadelesinin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:54
Sporting Lizbon Borussia Dortmund maçı CANLI izle! Sporting Dortmund maçı canlı anlatım

Sporting Lizbon ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanyol hakem Carlos del Cerro düdük çalıyor.



SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA İLK 11'LER
Sporting: Adan, Feddal, Coates, G. Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, M. Reis, Sarabia, Paulinho, P. Gonçalves

Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Guerriero, Bellingham, Witsel, Reinier, Brandt, Reus, Malen

SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Sporting - Borussia Dortmund karşılaşması 23.00'te başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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