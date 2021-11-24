Sporting Lizbon Borussia Dortmund maçı CANLI izle! Sporting Dortmund maçı canlı anlatım

Sporting Lizbon ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanyol hakem Carlos del Cerro düdük çalıyor.
SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇINDA İLK 11'LER
Sporting: Adan, Feddal, Coates, G. Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, M. Reis, Sarabia, Paulinho, P. Gonçalves
Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Guerriero, Bellingham, Witsel, Reinier, Brandt, Reus, Malen
SPORTING - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Sporting - Borussia Dortmund karşılaşması 23.00'te başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.