Young Boys-Atalanta maç sonucu: 3-3 (Young Boys-Atalanta MAÇ ÖZETİ İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Young Boys sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

Devler Ligi'nin 5. haftasında Young Boys ile Atalanta karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Atalanta Zapata'nın golüyle öne geçti. 39. dakikada Seibatcheu Young Boysa beraberlik golünü getirdi. İkinci yarının 51. dakikasında Palomino ile yeniden öne geçen Atalanta 80. dakikada Sierro'nun golüne engel olamadı. Bu golden dört dakika sonra Hefti ile geriden gelerek öne geçen ev sahibi ekip 87. dakikada Muriel'in attığı gol ile bir puana razı oldu ve gol düellosu şeklinde geçen maçta taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla Atalanta 6 puan ile 3. sırada yer alırken, Young Boys 4 puanda 4. sırada kaldı. Son hafta öncesi Atalanta gruptan çıkma şansını korurken Young Boys ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için Villarreal karşısında üç puan almaya çalışacak.