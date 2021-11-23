Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys 3-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta 1 puana razı

Young Boys 3-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta 1 puana razı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta, iki kez öne geçtiği maçta deplasmanda Young Boys ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Siebatcheu, Sierro ve Hefti'den gelirken, konuk takımın gollerini Zapata, Palomino ve Muriel kaydetti. Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de çıktığı maçta 71 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:56
Young Boys 3-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta 1 puana razı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile İtalyan temsilcisi Atalanta, Stadion Wankdorf'ta kozlarını paylaştı.

İki takım, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golleri 39. dakikada Theoson Siebatcheu, 80. dakikada Vincent Sierro ve 84. dakikada Silvan Hefti'den gelirken; konuk ekibin gollerini 10. dakikada Duvan Zapata, 51. dakikada Luis Palomino ve 87. dakikada Luis Muriel kaydetti.

MERİH 71 DAKİKA SAHADA KALDI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

Atalanta bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Puanını 4'ye yükselten Villarreal ise son sırada kendine yer buldu.

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