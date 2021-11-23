Lille Salzburg maçı CANLI | Lille Salzburg canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geliyor.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 5. maçlar öncesi 5 puanla 2. sırada yer alıyor. Salzburg ise 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
LILLE-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Kasım Salı günü saat 23.00'te başladı.
İLK 11'LER
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Djalo, Fonte, Reinildo, Weah, Renato Sanches, Xeka, Bamba, Burak Yılmaz, David
Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Camara, Sucic, Aaronson, Seiwald, Sesko, Adeyemi