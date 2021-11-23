Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Salzburg maçı CANLI | Lille Salzburg canlı izle

Lille Salzburg maçı CANLI | Lille Salzburg canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. G Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille, sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlıyor. Lille - Salzburg maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 22:59
Lille Salzburg maçı CANLI | Lille Salzburg canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geliyor.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 5. maçlar öncesi 5 puanla 2. sırada yer alıyor. Salzburg ise 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

LILLE-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı, 23 Kasım Salı günü saat 23.00'te başladı.

İLK 11'LER

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Djalo, Fonte, Reinildo, Weah, Renato Sanches, Xeka, Bamba, Burak Yılmaz, David

Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Camara, Sucic, Aaronson, Seiwald, Sesko, Adeyemi

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