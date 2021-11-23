Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmaların odak noktasında olan Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'in Bayern Münih'i konuk ettiği müsabakaya da damga vurdu. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu adeta çılgına döndü. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:08
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev Bayern Münih'i konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler damga vurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini yöneten ve verdiği kararlarla özellikle sarı-kırmızılı cephenin tepkisini çeken Meler, Ukrayna'daki mücadelede de tepkilerin odağındaydı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada Bayern Münih, Lewandowski'nin 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Polonyalı golcü böylece, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez üst üste 9 maç gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

PENALTI BEKLENTİSİ VE İTİRAZ
Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken, Dinamo Kiev penaltı bekledi. Ceza sahası içi sol çaprazında Lucas Hernandez'in müdahalesiyle Buyalskiy yerde kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Ukrayna ekibi pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti ve hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ
VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve izleme tavsiyesinde bulunmadı. Halil Umut Meler de oyunu devam ettirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

4 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI
Skoru eşitleme şansını kaçıran Ukrayna ekibinde başta Mircea Lucescu olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların yoğun itirazları sonuçsuz kalırken, bu pozisyondan 4 dakika sonra Bayern Münih farkı 2'ye çıkarttı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

42. dakikada sahneye çıkan Kingsley Coman, Bayern Münih'in skoru 2-0'a getirmesini sağladı. Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

DERBİYE DAMGA VURMUŞTU
Dinamo Kiev cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Halil Umut Meler, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran Halil Umut Meler Mircea Lucescu'yu çıldırttı! Penaltı...

Fatih Terim'e kırmızı kart göstererek oyundan atan Meler, Diagne'nin maçın son dakikalarında bulduğu golü, faul gerekçesiyle iptal ederek Galatasaray cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

[Görüntüler EXXEN'den alınmıştır]

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